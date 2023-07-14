Стало известно, как избежать сонливости после обеда

На появление сонливости большое влияние оказывают продукты, которые человек съел в обед, и общий рацион питания. Об этом рассказала спортивный диетолог Келли Джонс изданию Newsweek.

© Unsplash

По словам эксперта, ощущение усталости через несколько часов после обеда сигнализирует о том, что в рационе был не соблюден баланс белков, углеводов и клетчатки. Легкие блюда не достаточно поднимают уровень сахара в крови, а значит — не заряжают организм энергией для работы. При этом блюда, которые насыщены лишь одним из перечисленных веществ, не смогут поднять сахар на долгое время.

Люди испытывают усталость после того, как съедят слишком много калорийной пищи. Это можно объяснить тем, что организму требуется больше сил на переработку. Диетолог советует не пропускать завтрак, а в обед есть достаточное количество углеводов и белков.

Кроме того, Джонс подчеркнула, что испытывать сонливость после обеда — вполне нормальное явление. Это сигнал о голоде. Стоит прерваться и пойти перекусить, чтобы не съесть за ужином слишком много.