Врач рассказала, что не стоит есть перед полетом

Диетолог Дианова перечислила продукты, которые не стоит есть перед полетом
Перед полетом рекомендуется избегать блюд из фасоли, бобовых и гороха. Об этом порталу NEWS.ru рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Перед ночным рейсом также не стоит есть тяжелую пищу, например, стейк. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно во время сна, поэтому на утро может появиться запор, предупредила врач.
По ее словам, лучше всего употреблять кошерную еду, так как она более натуральная и содержит минимум вредных добавок. Хумус, например, хорошо усваивается организмом, не вызывает бурного газообразования и крайне питателен.
Помимо этого, перед перелетом не стоит употреблять алкогольные напитки, отметила диетолог.
Рамблер: главные новости