Врач рассказала, что не стоит есть перед полетом

Перед полетом рекомендуется избегать блюд из фасоли, бобовых и гороха. Об этом порталу NEWS.ru рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

© Pexels

Перед ночным рейсом также не стоит есть тяжелую пищу, например, стейк. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно во время сна, поэтому на утро может появиться запор, предупредила врач.

По ее словам, лучше всего употреблять кошерную еду, так как она более натуральная и содержит минимум вредных добавок. Хумус, например, хорошо усваивается организмом, не вызывает бурного газообразования и крайне питателен.