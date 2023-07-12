Терапевт рассказала, как эффективно бороться со стрессом

Для кого-то более действенны методы, связанные с физической активностью, а для кого-то — нацеленные на релаксацию, расслабление. Об этом терапевт Ирина Андреева рассказала изданию "МедикФорум".

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По словам специалиста, всегда важно прежде всего уменьшить или полностью исключить факторы стресса. Большое его количество может в дальнейшем привести к различным заболеваниям.

Если человеку лучше помогает активность, то стоит обратить внимание на физические упражнения, бег, плавание. Позволят выплеснуть накопившуюся энергию и бокс, теннис, езда на велосипеде.

Среди способов, связанных с когнитивной деятельностью, дыхательные практики и упражнения на осознанность. Людям, которым больше подходят такие техники, стоит попробовать заняться йогой или тай-чи.

Иногда, чтобы победить стресс, нужно расслабиться. Кому-то поможет горячая ванна, определенный аромат, а кому-то — телефонный разговор с другом или прогулка с собакой.

Не менее важен и физический контакт. Уровень стресса значительно могут снизить объятия, поцелуи и ласка от близкого человека.