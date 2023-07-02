Почему при стрессе не хватает воздуха и что с этим делать

Ощущение нехватки воздуха или по-другому дыхательный невроз – неприятный симптом, который может подкараулить каждого. "Рамблер" расскажет, откуда он возникает.

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Причиной такого невроза зачастую становятся сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхательной системы, ожирение и прочие. Но, безусловно, главными факторами выступают стресс и нервные расстройства.

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Дыхательный невроз приносит множество неудобств в повседневной жизни, поэтому постараемся разобраться, как своевременно выявить его и постараться избавиться, чтобы он не спровоцировал появление новых патологий. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Невроз запускает этот симптом тревога, перевозбуждение срединных структур головного мозга, и избыточная активация вегетативных центров. В таком случае процессы возбуждения в нейронах преобладают над процессами торможения.

Если вы ощущаете одышку, которая нередко сопровождается болью в грудной клетке, нарушениями сердечного ритма, проблемами со сном, нарушениями артериального давления, незамедлительно обратитесь к специалисту.

Дыхательный невроз или синдром гипервентиляции довольно затруднительно диагностировать, его симптомы очень созвучны целому ряду других заболеваний.

Однако наиболее современным и эффективным методом диагностики является капнография, которая позволяет установить уровень концентрации углекислого газа на вдохе и выдохе. Лечением такого заболевания должен заниматься специалист – терапевт или невролог. Неправильно подобранный лечебный метод не только не излечит заболевание и ухудшит качество жизни, но и может спровоцировать появление новых патологий в психике. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

В первую очередь, лечение дыхательного невроза принято начинать с сеансов психотерапии, которые помогут выявить триггеры и успокоить нервную систему. Чаще всего, специалисты подключают к терапии дыхательную гимнастику и медикаментозное лечение.

Гимнастика позволит увеличить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком потоке воздуха и нормализовать дыхание и общее самочувствие. Эффективны при лечении нехватки дыхания и методы физиотерапии – электрофорез и электроаналгезия.

В список медикаментов, которые подавляют неприятную симптоматику дыхательного невроза, чаще всего входят витамины группы В, магний, кальций, бета-адреноблокаторы. В отдельных случаях специалисты назначают пациентам с дыхательным неврозом успокоительные препараты, антидепрессанты, транквилизаторы, ноотропы с седативным действием, нейролептики и прочее. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии