Одышка нередко свидетельствует о хронической обструктивной болезни легких, или ХОБЛ. Об этом "Аргументам и фактам" рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев.

По словам специалиста, ХОБЛ занимает третье место по распространенности среди болезней органов дыхания. Чаще ей подвержены курильщики, но некурящие также не застрахованы от заболевания.

Как правило, болезнь проявляется в первую очередь в одышке. Сначала она появляется только при высоких нагрузках, потом при умеренных, затем — при любых. Если из-за привычных дел у человека возникает одышка, стоит обратиться к врачу.

Важно также отказаться от курения табака и прививаться от пневмококка и гриппа. Для профилактики ХОБЛ стоит ходить 40-45 минут три раза в неделю.