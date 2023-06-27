ВОЗ: у миллионов европейцев "долгий COVID-19"

36 миллионов жителей Европы в первые три года пандемии могли переболеть "долгим COVID-19". Об этом на сайте организации предупредил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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По его словам, люди по-прежнему заболевают коронавирусной инфекцией. По словам Клюге, в Европейском регионе еженедельно регистрируют около 1000 новых случаев смерти от этой болезни. Более того, в реальности это число выше, поскольку не все страны теперь регулярно сообщают ВОЗ о таких случаях.

О "долгом COVID-19", сложном заболевании, известно пока мало. По данным Института показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, примерно 36 миллионов человек в Европейском регионе ВОЗ переболели длительным ковидом за первые три года пандемии. Это, как отмечает Клюге, приблизительно один европеец из тридцати.