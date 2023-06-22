У вируса COVID-19 не искусственное происхождение. Об этом главный врач больницы "Коммунарка" Денис Проценко рассказал РБК.

По словам эксперта, так как пандеми случаются примерно раз в 50 лет, есть основания быть уверенными, что COVID-19 не создавали искусственно. Он отметил, что на наше поколение просто выпала очередная масштабная эпидемия.

Доктор подчеркнул, что сейчас коронавирус протекает у пациентов не так тяжело, как это было в период пандемии. Медики изучают постковид, то есть то, как вирус в дальнейшем влияет на состояние переболевших.

Чрезвычайная ситуация, объявленная в связи с коронавирусом, завершилась 5 мая, спустя почти три года. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.