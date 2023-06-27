Гинеколог назвала симптом хламидиоза у мужчин

Хламидиоз у мужчин проявляется прежде всего в покраснении головки члена, поскольку инфекция воздействует на уретру. Об этом News.ru рассказала гинеколог Елена Близнюк.

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По словам, главный симптом мужского хламидиоза — покраснение головки полового члена в месте, где находится выход мочеиспускательного канала. Кроме того, могут появиться выделения и зуд во время мочеиспускания.

Как правило, симптомы хламидиоза становятся заметны спустя 8-10 суток после полового акта, во время которого мужчина заразился. В запущенной форме это заболевание приводит к спаечным процессам в мочеиспускательном канале, из-за которых процесс мочеиспускания затрудняется.

Врач предупреждает, что при дальнейшем распространении инфекции могут воспалиться яички. Это негативно скажется на репродуктивной функции.