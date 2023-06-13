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Гинеколог Лазута рассказала, какие опасные болезни можно подхватить в природных водоемах

Акушер-гинеколог Галина Лазута заявила, что во время купания в природных водоемах можно заразиться опасными заболеваниями. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "ФедералПресс".

Лазута рассказала, что одно из заболеваний, которым можно заразиться, – гепатит. По словам медика, штаммы А и Е передаются через воду. Также есть риск подхватить хламидиоз.

Эксперт объяснила, что некоторые микроорганизмы способны долгое время существовать в теплой влажной среде.

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Кроме этого, гинеколог отметила, что бледные трепонемы, гонококи, уреаплазма, гарднерелла при попадании в воду довольно быстро погибают, однако и ими можно заразиться на пляже. Дело в то, что выделения слизистых оболочек могут попадать на общественные шезлонги, а оттуда – в организм человека.

Чтобы избежать заражений, врач рекомендует отдавать предпочтение проверенным пляжам и с наименьшим скоплением людей. Также стоит отказаться от нудистских пляжей и не купаться во время менструации.

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