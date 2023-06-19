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Кардиолог Колиев объяснил, как избежать аритмии

Профилактика аритмии состоит в том, чтобы не давать организму погружаться в состояния, приводящие к возбудимости сердечной мышцы. Подробнее об этом рассказал к.м.н., врач высшей категории, кардиолог Вячеслав Колиев изданию РИАМО.

По словам кардиолога, возбуждения сердечной мышцы и заболевания сердца приводят к риску нарушений ритма сердца.

К аритмиям приводят причины, которые можно разделить на две категории:

  • Функциональные — те, которые не вызваны поражениями или болезнями сердца
  • Патологические — вызванные заболеваниями сердца.

В первой категории влияют такие факторы, как злоупотребление кофе, острой пищей, чаем; нарушения сна, стрессы; хронический недосып менее 6 часов/сутки; заболевания щитовидки; чрезмерное умственное и физическое напряжение; заболевания, связанные с интоксикацией и повышением температуры — объяснил кардиолог.

Кроме того, факторами риска могут стать «синусовая или дыхательная аритмия – связанная с фазами дыхания, чаще характерна для молодых (особенно подростков); заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь); дисбаланс электролитов (калия, магния, кальция, натрия); прием некоторых лекарственных средств (мочегонные, сердечные гликозиды и пр.)».

Среди патологических причин развития аритмии могут быть инфаркт миокарда, пороки сердца, миокардит, ишемическая болезнь сердца, повреждения сердечных мышц в результате травмы или операции.

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