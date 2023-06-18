В жару и более длинные дни некоторые симптомы деменции могут усугубляться. Их изданию "МедикФорум" назвала невролог Александра Алехина.

В летний сезон риск слабоумия становится выше. На него указывают спутанность сознания, возбуждение и беспокойство в конце дня или вечером.

На динамику деменции способны влиять факторы окружающей среды, например жара и изменение продолжительности дня. Зачастую это происходит потому, что организм теряет влагу, обезвоживается.

Обезвоживание — не то же, что простая жажда. В этом состоянии появляются спутанность сознания, вялость, раздражительность. У людей, которые страдают деменцией, эти симптомы усиливаются.

Сильнее также начинают проявляться следующие признаки: неустойчивая походка, блуждание, паранойя, повторение, плохой сон. Стоит обратиться к врачу общей практики при подозрении на деменцию.

Человека, у которого замечены перечисленные симптомы, в жаркое время года стоит держать в прохладе и комфорте. Важно обеспечить ему достаточное количество воды.