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Невролог Алехина перечислила признаки деменции, которые усиливаются летом

В жару и более длинные дни некоторые симптомы деменции могут усугубляться. Их изданию "МедикФорум" назвала невролог Александра Алехина.

В летний сезон риск слабоумия становится выше. На него указывают спутанность сознания, возбуждение и беспокойство в конце дня или вечером.

На динамику деменции способны влиять факторы окружающей среды, например жара и изменение продолжительности дня. Зачастую это происходит потому, что организм теряет влагу, обезвоживается.

Обезвоживание — не то же, что простая жажда. В этом состоянии появляются спутанность сознания, вялость, раздражительность. У людей, которые страдают деменцией, эти симптомы усиливаются.

Упражнения для мозга и тела, которые могут предотвратить развитие деменции

Сильнее также начинают проявляться следующие признаки: неустойчивая походка, блуждание, паранойя, повторение, плохой сон. Стоит обратиться к врачу общей практики при подозрении на деменцию.

Человека, у которого замечены перечисленные симптомы, в жаркое время года стоит держать в прохладе и комфорте. Важно обеспечить ему достаточное количество воды.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как выявить ранние признаки деменции.

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