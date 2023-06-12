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Терапевт Никулина объяснила, что такое углеводное похмелье и как его не получить

Если съесть много сладкого за короткое время, может возникнуть углеводное похмелье. Что это такое, как влияет на организм и как его избежать, изданию "Доктор Питер" рассказала терапевт Ирина Никулина.

Терапевт объяснила, как не получить углеводное похмелье
© Pxhere

Углеводное похмелье появляется в ответ на избыток углеводов в организме. Человек становится раздражительным, слишком тревожным. Ему тяжело работать, не хватает энергии, болит голова.

Спутниками такого состояния могут быть отечность, болезни кожи и ЖКТ, а также обострение респираторных болезней. Чем менее сбалансирован рацион и чем больше в нем углеводов, тем интенсивнее будет проявляться "похмелье". Особенно ему подвержены люди с лишним весом и инсулинорезистентностью.

Чтобы снизить риск такого состояния, врач рекомендует сбалансировать количество белков, жиров и полезных углеводов. Важно также нормализовать режим сна и стараться регулировать стресс, в том числе метаболический. Для борьбы с последним необходимы прогулки и легкие физические нагрузки.

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Ирина Никулина предлагает попробовать хотя бы на сутки отказаться от углеводов или осторожно попрактиковать суточное голодание. В ответ на такие практики вкусовые рецепторы станут чувствительнее к продуктам без лишнего сахара и усилителей вкуса.

Если все же в организм поступило много углеводов, важно восстановить уровень электролитов. После большого количества сладкого стоит включить в рацион свежие овощи и фрукты. Минералы устранят дефицит, а клетчатка будет регулировать всасывание углеводов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сладости заставляют мозг требовать больше еды.

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