Как сладости заставляют мозг требовать больше еды

Сладости сейчас доступны для каждого, но нам никогда не бывает их достаточно, мы всегда возвращаемся через пару дней за мороженными и пирожными. Действительно ли сладости вызывают привыкание, и стоит ли нам от них отказываться? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Прежде всего, важно понимать разницу между «свободным» сахаром, добавляемым в такие продукты, как сладости, пирожные, печенье и газированные напитки, и сахаром, естественным образом содержащимся в молоке, фруктах и овощах.

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Внутренние сахара, естественно включенные в клеточную структуру пищи, такие как сахар, содержащийся в цельных фруктах и овощах, высвобождаются в кровь медленнее.

Это также относится к молочным сахарам, которые вместе с порцией белков и жиров — они могут дольше сохранять чувство сытости. Рекомендация для взрослых заключается в том, чтобы сократить количество «свободных» сахаров до 5% от общего потребления энергии, что соответствует примерно 30 г в день для взрослых» (примерно семь чайных ложек).

Продукты с высоким содержанием свободных сахаров также, как правило, содержат много калорий, из-за чего их легко переедать, что увеличивает риск заболеваний, включая болезни сердца и диабет 2 типа. Некоторые исследователи также отмечают, что продукты, которые сочетают в себе высокое содержание сахара с жиром и солью, могут быть «гипервкусными», а это означает, что мы, вероятно, съедим больше, чем нам нужно, даже если мы сыты.

Перенастроить мозг

Недавно появились доказательства того, что продукты с высоким содержанием сахара и жира могут фактически перенастроить мозг, чтобы в будущем он требовал больше. В исследовании, опубликованном в этом году, ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне давали одной группе добровольцев небольшой пудинг, содержащий много жира и сахара, каждый день в течение восьми недель, в то время как контрольная группа получала пудинг, содержащий то же самое количество калорий, но меньше жира.

Результат

Мозг первой группы начал больше реагировать на десерты с высоким содержанием сахара и жира, демонстрируя заметную активацию дофаминергической системы, области мозга, отвечающей за мотивацию и вознаграждение.

«Наши измерения мозговой активности показали, что мозг перестраивается… чтобы предпочесть достойную пищу.

Из-за этих изменений в мозге мы бессознательно всегда будем отдавать предпочтение продуктам, содержащим много жира и сахара», — говорит профессор Марк Титтгемейер, руководивший исследованием.

Является ли чрезмерное потребление сахара опасным, даже если оно не приводит к избытку калорий и ожирению?

Здесь данные не так однозначны, но есть некоторые доказательства того, что сахар может перегружать печень, что приводит к долговременным проблемам и хроническому воспалению, которое может быть причиной сердечных заболеваний. Это также вызывает кариес, вызванный кислотой, образующейся, когда бактерии во рту разрушают его.

Подводя итог, можно сказать, что вам, вероятно, следует сократить потребление сахара, и начать стоит со свободных сахаров.

Одно из самых простых изменений — сократить потребление безалкогольных сладких напитков.

Если вы испытываете непреодолимую тягу к сладкому, подумайте хотя бы о том, чтобы перейти на фрукты. Цельные свежие фрукты содержат полезные волокна, витамины и минералы из которых насыщают нас.