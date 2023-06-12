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Хирург Короткий объяснил, чем опасна пластика носа

Ринопластику считают одной из наиболее сложных пластических операций. В чем ее особенности и чем она может быть опасна, рассказал "Вечерней Москве" пластический хирург Игорь Короткий.

Хирург объяснил, чем опасна пластика носа
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По словам специалиста, ринопластика — не единственная сложная пластическая операция. Кроме того, это общее название для нескольких типов хирургических вмешательств. Например, в рамках ринопластики можно корректировать кончик, спинку, перегородку носа.

Наиболее опасна операция на спинке носа, говорит хирург. Хирург физически не может увидеть, где пересекает костную ткань носа, ориентируется на ощущения. У пациента при неграмотных действиях врача может начаться кровотечение. Возможно повреждение черепа, из-за которого человек может умереть.

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Наиболее нежелательными последствиями ринопластики Короткий называет кровотечение, смещение носовой перегородки, неполноценное дыхание, неравномерное формирование кончика носа, неровная форма органа.

Специалист отметил, что осложнения случаются редко: обычно пациент доволен результатом. Важно, чтобы хирург оценил готовность человека к вмешательству и отказать в пластике, если что-то, например психоэмоциональное состояние пациента, его смутит.

Ранее "Рамблер" писал об опасности большой силиконовой груди.

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