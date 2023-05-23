Пластический хирург назвал опасность большой силиконовой груди

Пластический хирург Никита Молотков в беседе с "Газетой.ru" рассказал, чем опасна большая силиконовая грудь.

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По словам медика, объемная грудь может спровоцировать проблемы со спиной – ухудшение осанки, сколиоз и образование межпозвоночных грыж. Из-за этого женщины с пышным от природы бюстом нередко прибегают к редукционной маммопластике – пластической операции по уменьшению груди.

Молотков также отметил, что крупные импланты могут вызвать быстрое обвисание груди из-за растяжения кожи. Кроме того, большая силиконовая грудь чревата высоким риском послеоперационных осложнений.