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1 час назад

Пластический хирург Молотков рассказал об опасности большой силиконовой груди

Мира Маркина

Пластический хирург Никита Молотков в беседе с "Газетой.ru" рассказал, чем опасна большая силиконовая грудь.

Пластический хирург назвал опасность большой силиконовой груди
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, объемная грудь может спровоцировать проблемы со спиной – ухудшение осанки, сколиоз и образование межпозвоночных грыж. Из-за этого женщины с пышным от природы бюстом нередко прибегают к редукционной маммопластике – пластической операции по уменьшению груди.

Молотков также отметил, что крупные импланты могут вызвать быстрое обвисание груди из-за растяжения кожи. Кроме того, большая силиконовая грудь чревата высоким риском послеоперационных осложнений.

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В заключение врач напомнил, что излишне большая силиконовая грудь вряд ли будет смотреться естественно – из-за недостатка мягких тканей импланты будут заметны и визуально, и тактильно.

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Новости,Дмитрий Дибров,
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