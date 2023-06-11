Офтальмолог рассказала, можно ли ослепнуть от книг и компьютера

Одни рекомендации для зрения действительно заслуживают того, чтобы к ним прислушиваться, другие — не более чем уловка маркетологов. Популярные мифы в разговоре с "Доктором Питером" развеяла офтальмолог Анастасия Васильева.

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Хотя гаджеты небезвредны для глаз, не только они виноваты в том, что зрение человека со временем ухудшается. Более того, современные устройства приспособлены для того, чтобы как можно меньше воздействовать на зрение.

Читать лежа, скорее вредно, чем полезно, считает специалист. Глазодвигательные мышцы и часть сосудистой оболочки глаза в таком положении работают неправильно. Аналогично не стоит читать в темноте.

От яркого света потерять зрение, напротив, нельзя. Возможен ожог макулярной области, если пристально смотреть на солнце в ясный день летом или не использовать темные очки в периоды, когда солнце максимально активно.

Гимнастика для глаз помогает при усталости, спазме мышц и сухости. Однако восстановить зрение она не может. При возрастной дальнозоркости, отслойке сетчатки, воспалительных процессах глаз или сразу после офтальмологических операций ее лучше не делать.

Из-за очков зрение не ухудшается. Если пренебрегать ими или контактными линзами, глазные мышцы будут работать неправильно. Это может стать причиной головной боли, низкой работоспособности, прогрессирующего ухудшения зрения. Аналогично опасно носить неправильно подобранные очки или очки, рассчитанные на более острое зрение.

Даже если со зрением проблем нет, важно регулярно проходить осмотр у окулиста. У любого человека есть риск катаракты, отслойки сетчатки, глаукомы, которые долгое время могут никак себя не проявлять.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие упражнения полезны для глаз.