Если у человека аллергия на тополиный пух, в его сезон стоит защищать слизистые оболочки носа. В этом помогут специальные маски-фильтры. Об этом Агентству городских новостей рассказала детский врач-аллерголог Ирина Овасапян .

По словам специалиста, в сезон тополиного пуха нет надобности сдавать анализы, которые выявляют аллергию на пыльцу тополя. Пух — не пыльца, но переносит на себе пыльцу других растений, которые цветут в это время. Чтобы не было аллергии, на улице стоит носить очки и медицинские маски. Пригодятся и мини-фильтры для носа.