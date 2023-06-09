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Аллерголог Овасапян рекомендовала людям с аллергией на тополиный пух использовать мини-фильтры для носа

Если у человека аллергия на тополиный пух, в его сезон стоит защищать слизистые оболочки носа. В этом помогут специальные маски-фильтры. Об этом Агентству городских новостей рассказала детский врач-аллерголог Ирина Овасапян.

По словам специалиста, в сезон тополиного пуха нет надобности сдавать анализы, которые выявляют аллергию на пыльцу тополя. Пух — не пыльца, но переносит на себе пыльцу других растений, которые цветут в это время. Чтобы не было аллергии, на улице стоит носить очки и медицинские маски. Пригодятся и мини-фильтры для носа.

Как отмечает Ирина Овасапян, аллергикам не стоит гулять на ветру. Важно закрывать окна дома или ограничить доступ тополиному пуху с помощью сеток, которые защищают от москитов.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасен тополиный пух.

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