Жители России вспомнили, когда впервые отравились алкоголем
Почти половина россиян первый раз выпили слишком много алкоголя в студенческие годы. Об этом они рассказали в рамках опроса, который провела "Мослента".
Как вспомнили 46% опрошенных жителей России, они впервые отравились алкоголем в первые несколько лет после того как окончили школу. Воспоминания такого рода, как правило, связаны со студенчеством.
В старших классах школы впервые выпили много 35% респондентов. Всего 15% никогда не сталкивались с алкогольным отравлением. О том, что случайно выпили спиртное в детстве и столкнулись с неприятными последствиями.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему панкреатит называют болезнью алкоголиков.