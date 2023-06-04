Жители России вспомнили, когда впервые отравились алкоголем

Почти половина россиян первый раз выпили слишком много алкоголя в студенческие годы. Об этом они рассказали в рамках опроса, который провела "Мослента".

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Как вспомнили 46% опрошенных жителей России, они впервые отравились алкоголем в первые несколько лет после того как окончили школу. Воспоминания такого рода, как правило, связаны со студенчеством.

В старших классах школы впервые выпили много 35% респондентов. Всего 15% никогда не сталкивались с алкогольным отравлением. О том, что случайно выпили спиртное в детстве и столкнулись с неприятными последствиями.