Панкреатит — острое воспаление поджелудочной железы, которое может иметь необратимые последствия для организма. Чаще всего воспаление приводит к инфекциям или разрушению органа, поэтому лечить его надо вовремя, а еще лучше делать свой образ жизни таким, чтобы поджелудочная железа не воспалялась.

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Причин у панкреатита может быть много: от приема лекарств до неправильного питания. В материале “Рамблера” — о том, почему панкреатит называют болезнью алкоголиков.

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Симптомы панкреатита невозможно не заметить. Как правило, он сопровождается тошнотой, рвотой, повышением температуры, пожелтением кожи и слизистой, вздутием и уменьшением массы тела. Однако заболевание все равно часто путают с другими. Наиболее эффективный способ постановки диагноза — проведение ультразвуковой диагностики (УЗИ), а также сдача анализов крови.

Среди видов панкреатита выделяется алкогольный. Он считается вторым по распространенности после мочекаменной болезни. Согласно данным ученых, опубликованных в журнале Jama Network, в США алкоголизм является причиной панкреатита у 25-35% всех пациентов. В России этот показатель повышается до 55%.

Ученые изучили механизм того, как алкоголь провоцирует острый панкреатит. Выяснилось, что из-за спиртного в желудке и поджелудочной увеличивается количество ферментов, которые помогают переваривать алкоголь. Большое количество ферментов повреждают поджелудочную железу. Однако ученые и медики до сих пор не могут сойтись во мнении, почему заболевание появляется у людей, которые употребляют алкоголь на протяжении долгого времени. Те, кто перебирает со спиртным единожды, от панкреатита не страдают.