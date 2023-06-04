Биохимик объяснила, как хлор в воде влияет на организм

Хлор или гипохлорит натрия добавляют в сырую воду, чтобы ее обеззаразить и сделать пригодной для питья. Как хлорирование влияет на организм человека, "Вечерней Москве" рассказала биохимик технологической компании "Барьер" Мария Кулешова.

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Хлор не опасен сам по себе, а его добавление по-прежнему считается наиболее эффективным способом дезинфекции. Тем не менее это химическое вещество, которое при накоплении может негативно воздействовать на организм.

Если человек регулярно пьет воду из-под крана, в которой минимальное количество хлора, есть вероятность, что в будущем у него все равно возникнут определенные болезни. Это могут быть заболевания сердца и сосудов, ЖКТ. Возможны также аллергические реакции, повышенный риск рака мочевого пузыря и прямой кишки.

Для беременных женщин хлорированная вода опасна, поскольку способна сделать врожденные аномалии у ребенка более вероятными. Могут возникнуть дефект межжелудочковой перегородки, порок развития головного мозга, расщелина губы и неба.

Плавать в бассейнах или принимать душ с хлорированной водой опасно для людей с астмой, поскольку она ухудшит симптомы. При взаимодействии со слизистыми оболочками хлор вызывает раздражение глаз, носа и горла, а также кожный зуд.

Проще всего избавиться от излишков хлора в воде — использовать фильтр-кувшин с угольным сорбционным блоком. Действенны и фильтры-умягчители из ионообменной смолы для удаления известкового налета.

Помимо этого, можно воспользоваться устройствами обратного осмоса и дистилляции. Однако такие приспособления очищают воду от всех веществ, поэтому после них устанавливают фильтры-минерализаторы, которые обогащают ее полезными для организма минералами.

Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли пить минеральную воду каждый день.