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Можно ли пить минеральную воду каждый день

Настал самый солнечный и жаркий сезон года, когда особенно часто хочется утолять жажду. Некоторые предпочитают выпивать простую кипяченную воду, другие – сладкие освежающие напитки, третьи – закупаются минеральной водой и настаивают ее в холодильнике.

Можно ли пить минеральную воду каждый день
© Unsplash

Последняя, как правило, воспринимается в качестве волшебного напитка с приличным количеством полезных для здоровья микроэлементов. О том, какой она бывает, и от чего зависит частота ее потребления, "Рамблеру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, раньше было популярно ездить на воды и прибегать к лечению минеральной водой из натуральных источников, так как не было других терапевтических средств. В натуральной минеральной воде соли распределены таким способом, каким задумано природой. Но как будет работать искусственная минеральная вода – зависит от формулы, обращает внимание врач.

Так как такая вода достаточно активная, как и любая целебная добавка, она имеет тонкую грань между лечением и минерализацией, отмечает эксперт.

Если степень минерализации слабая, то в принципе она просто поддерживает обмен веществ и кислотно-щелочной баланс. Есть лечебно-столовые воды, там степень минерализации выше. Но ее можно пить, когда человек сильно теряет воду, в жару, например. Но такая вода не рассчитана на постоянное применение.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Также есть лечебные минеральные воды, и в них степень минерализации уже выше, объясняет эксперт. Такая вода назначается человеку, когда нужно восстановить, например, уровень железа или уровень йода.

Таким образом, все зависит от состава конкретного минерального напитка, его насыщенности солями и микроэлементами.

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К примеру, бикарбонатные и хлоридные воды благоприятно сказываются на желудочно-кишечной системе. А минеральные воды с фтором иногда назначаются детям, поскольку они снижают частоту кариеса и способствуют минерализации костей.

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