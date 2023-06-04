Ученые нашли способ полностью вылечить диабет

Обычно бета-клетки поджелудочной железы высвобождают инсулин в ответ на повышенный уровень сахара в крови. У людей с диабетом эти ткани не функционируют. Когда углеводный обмен нарушен долгое время, может возникать диабетический кетоацидоз. Это состояние, когда в плазме накапливаются кетоны и глюкоза, кровь становится более кислотной. При этом у человека пропадает аппетит, появляются тошнота, рвота, боль в животе, а выдыхаемый воздух пахнет ацетоном. Без своевременной медицинской помощи наступает помрачение сознания, а затем человек может впасть в кому или умереть.