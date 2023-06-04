Ученые нашли способ полностью вылечить диабет
Исследователи из Колледжа Уайл Корнелл Медикал в США провели эксперимент и выявили, что, если трансплантировать в желудок больных диабетом мышей клетки, которые вырабатывают инсулин, то заболевание обратится вспять. Результаты эксперимента опубликовал журнал Nature Cell Biology.
Обычно бета-клетки поджелудочной железы высвобождают инсулин в ответ на повышенный уровень сахара в крови. У людей с диабетом эти ткани не функционируют. Когда углеводный обмен нарушен долгое время, может возникать диабетический кетоацидоз. Это состояние, когда в плазме накапливаются кетоны и глюкоза, кровь становится более кислотной. При этом у человека пропадает аппетит, появляются тошнота, рвота, боль в животе, а выдыхаемый воздух пахнет ацетоном. Без своевременной медицинской помощи наступает помрачение сознания, а затем человек может впасть в кому или умереть.
Ученым удалось вырастить клетки, способные вырабатывать инсулин, из стволовых клеток желудка. Их выращивали в лаборатории. Согласно результатам экспериментов, клетки чувствительны к глюкозе. Когда их пересадили подопытным мышам с диабетом, болезнь исчезла.
По словам авторов, проведенное исследование дает основу для того, чтобы разработать методы лечения диабета I типа и тяжелого диабета II типа, используя собственные клетки пациентов.
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