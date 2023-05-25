Несладкие продукты, которые вызывают сахарный диабет

Многие люди уверены, что сахарным диабетом страдают исключительно те люди, которые часто употребляют сладкое. На самом деле это не так. Сахарный диабет действительно может спровоцировать употребление большого количество сладких продуктов, но не только они вредят организму.

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В материале “Рамблера” — о несладких продуктах, употребление которых может стать причиной сахарного диабета.

Ученые из США провели исследование, в котором выявили пищевые привычки людей, страдающих сахарным диабетом. Результаты анализа опубликованы в журнале Nature Medicine. Они проанализировали анкеты людей, страдающих сахарным диабетом II типа и выяснили, что в 70% случаев заболевание было вызвано отсутствием сбалансированного рациона.

Авторы брали анкеты людей из 184 стран, которые заполняли данные о своем здоровье и пищевых привычках с 1990 по 2018 годы.

Обработанное мясо

Авторы исследования выяснили, что в группе риска по сахарному диабету находятся люди, которые злоупотребляют обработанным мясом. В нем содержится много жиров, консервантов и углеводов. Это провоцирует повышение глюкозы в крови, а соответственно может повысить риск развития сахарного диабета.

Рафинированные крупы

Рафинированными называют крупы, которые подвергаются очистке от примесей. Считается, что неочищенные крупы гораздо полезнее, так как содержат медленные углеводы, но их надо дольше готовить. Рафинированные крупы, как правило, быстрой варки и не считаются цельнозерновыми продуктами и содержат быстрые углеводы. Эти продукты содержатся в быстрорастворимых кашах и для них не требуется долгое время приготовления.

Фруктовые и овощные соки