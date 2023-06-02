Как правило, родинки безвредны и не нуждаются в лечении, однако иногда они могут вызывать беспокойство. Какие признаки свидетельствуют о том, что с ней что-то не так, "Вечерней Москве" рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

По его словам, увеличение, изменение формы или цвета невуса может быть признаком злокачественных изменений, то есть процесса перерождения родинки в меланому. Кровоточивость, зуд или болезненность в месте расположения родинки также являются поводом как можно скорее обратиться за консультацией к специалисту.

Врач в том числе рассказал, какие родинки рекомендуется удалять во избежание неприятных последствий. Например, расположенные в подвергаемых регулярному механическому воздействию или постоянному трению местах. На родинки в волосистой части головы также стоит обратить внимание.

Необходимо время от времени осматривать свое тело на предмет изменений родинок, подчеркивает Александр Вдовин.

Как правило, это рекомендуется делать после отпускного сезона, так как под воздействием инсоляции количество родинок может увеличиваться.

Специалист также посоветовал использовать во время пляжного отдыха солнцезащитные средства с повышенным или максимальным уровнем SPF. Они позволят защитить кожу и невусы от агрессивного воздействия ультрафиолета.