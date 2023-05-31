Хирурги спасли женщину на 4 стадии рака желудка с метастазами

Хирурги МНИОИ им. Герцена, филиала НМИЦ радиологии России, вырезали у пациентки опухоль желудка и метастазы в печени, а также увеличили расстояние между желудком и пищеводом. В научной литературе почти не зафиксированы случаи, когда человека с подобным диагнозом лечили успешно, пишет "Доктор Питер".

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64-летней пациентке из Подмосковья диагностировали рак желудка на поздней стадии в конце 2020 года. На тот момент в ее печени уже были метастазы. Местные врачи предложили только паллиативное лечение, но женщина обратилась к доктору медицинских наук, заместителю гендиректора по хирургии и руководителю отдела торакоабдоминальной онкохиррургии Андрею Рябову.

Выяснилось, что случай пациентки редкий: опухоль располагалась на стыке желудка и пищевода. Женщину включили в научное исследование, которое на тот момент проводилось в институте.

Пациентка прошла четыре курса химиотерапии, опухоль и метастазы уменьшились. После дополнительных четырех курсов опухоль достигла размера 5 мм, а метастазы в печени стали меньше в два-три раза. Самочувствие женщины стало лучше, пропали трудности глотания.

Далее врачи изучили индивидуальные особенности пациентки и решили готовить ее к уникальной тройной операции. Они не только вырезали новообразование и очаги в печени, но и восстановили пищеводно-желудочный проход, чтобы после операции женщину не мучила изжога.

Операция прошла успешно, а пациентка проходит курс реабилитации и постепенно возвращается к привычной жизни.