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Российские и китайские ученые будут использовать искусственный интеллект в лучевой диагностике

Специалисты по лучевой диагностике будут применять искусственный интеллект в рамках сотрудничества. Такое решение они приняли на самой крупной в мире выставке медицинского оборудования в Шанхае. Об этом сообщает "Мир 24".

Московские рентгенологи рассказали о своих достижениях на выставке, а китайские коллеги заинтересовались и предложили работать совместно. По словам директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, такое взаимодействие для двух стран можно считать стратегическим. Специалисты из России и Китая находятся на одном уровне в сфере искусственного интеллекта, и данные, полученные китайскими коллегами, будут полезны для дальнейшего движения вперед.

Искусственный интеллект уже облегчает диагностику и способен выявлять более 20 заболеваний. Всего в мире провели более девяти миллионов лучевых исследований.

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