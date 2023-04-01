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2 часа назад

Искусственный интеллект ChatGPT может помочь лечить печень

Мира Маркина

Исследователи из Седарс-Синайского медицинского центра обнаружили, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT способен сделать лучше результаты лечения пациентов, которые борются с циррозом и раком печени. Дело в том, что информация, которую предоставляет бот, легко воспринимается. предоставляя им легкую для понимания информацию. Соответствующая научная статья появилась в журнале Clinical and Molecular Hepatology.

Искусственный интеллект ChatGPT может помочь лечить печень
Фото: PxherePxhere

ChatGPТ отвечает на запросы текстом, который приближен к человеческой речи. Свой потенциал для использования в медицине сервис продемонстрировал, когда правильно ответил на вопросы с экзаменов студентов-медиков и корректно заполнил медицинские отчеты. Искусственный интеллект также протестировали в теме цирроза и рака печени.

Исследователи задали ChatGPT 164 вопроса в пяти категориях, которые пациенты часто задают врачу. Когда бот дал ответы, их независимо оценили два специалиста по пересадке печени.

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Искусственный интеллект дал корректные ответы в 77% случаев, продемонстрировав высокий уровень точности в 91 вопросе из различных категорий. Сервис также предоставил практические рекомендации, как адаптироваться к новому диагнозу, для тех, кто осуществляет уход.

Несмотря на возможности ChatGPT, ученые отмечают, что обратиться к врачу за консультацией все еще гораздо эффективнее, чем задать вопрос чат-боту.

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