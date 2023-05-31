Онколог Тевс перечислил факторы, способствующие раку молочной железы
Онколог и врач лучевой диагностики Корней Тевс назвал основные факторы, повышающие риск злокачественного образования. Об этом сообщают "Известия".
Он отметил, что в диагностике рака молочных желез учитывает наследственных фактор. Так как он повышает риск наличия онкологии на 5-10%.
Также он перечислил и другие факторы, которые влияют на болезнь. К ним он отнес гормональные нарушения. Они, в свою очередь, могут быть вызваны рядом причин: травмами груди, поздней менопаузой, поздней беременностью (после 30 лет), приемом гормональных препаратов, сахарный диабет и ожирение.
Врач посоветовал регулярно заниматься самодиагностикой. Если пациент нащупал уплотнения в груди или в подмешенных впадинах, то необходимо обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что онколог рассказал, из-за чего развивается рак молочной железы.