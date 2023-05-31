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Онколог Тевс перечислил факторы, способствующие раку молочной железы

Онколог и врач лучевой диагностики Корней Тевс назвал основные факторы, повышающие риск злокачественного образования. Об этом сообщают "Известия".

Он отметил, что в диагностике рака молочных желез учитывает наследственных фактор. Так как он повышает риск наличия онкологии на 5-10%.

Также он перечислил и другие факторы, которые влияют на болезнь. К ним он отнес гормональные нарушения. Они, в свою очередь, могут быть вызваны рядом причин: травмами груди, поздней менопаузой, поздней беременностью (после 30 лет), приемом гормональных препаратов, сахарный диабет и ожирение.

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Врач посоветовал регулярно заниматься самодиагностикой. Если пациент нащупал уплотнения в груди или в подмешенных впадинах, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что онколог рассказал, из-за чего развивается рак молочной железы.

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