Он отметил, что в диагностике рака молочных желез учитывает наследственных фактор. Так как он повышает риск наличия онкологии на 5-10%.

Также он перечислил и другие факторы, которые влияют на болезнь. К ним он отнес гормональные нарушения. Они, в свою очередь, могут быть вызваны рядом причин: травмами груди, поздней менопаузой, поздней беременностью (после 30 лет), приемом гормональных препаратов, сахарный диабет и ожирение.