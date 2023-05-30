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Невролог Боброва назвала ранние симптомы болезни Паркинсона

О симптомах болезни Паркинсона, которые могут появиться задолго до двигательных нарушений рассказала паркинсонолог, врач-невролог Ксения Боброва изданию «Вечерняя Москва».

Невролог назвала ранние симптомы болезни Паркинсона
© Unsplash.com

По словам специалиста, первыми симптомами можно считать

частые запоры, снижение обоняния, разговоры/крики/беспокойные движения во время сна, боли в плечевых суставах, плохое настроение, отсутствие радости вплоть до депрессивного состояния, синдром беспокойных ног (покалывание жжение, мурашки, онемение, боли в ногах по ночам).

Кроме того, болезнь проявляется клинически. Так, больной может испытывать тремор в конечностях, неустойчивость при ходьбе или в покое, мышечную скованность и замедленность движений.

При этом, по словам врача, не существует специфических мер профилактики болезни Паркинсона, но есть неспецифические методы, к которым относятся поддержание физической и умственной активности, а также здоровый образ жизни.

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Ранее мы писали о том, что регулярные упражнения уменьшают риск болезни Паркинсона.

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