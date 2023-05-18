Если регулярно делать физические упражнения, вероятность того, что разовьется болезнь Паркинсона, будет ниже. Об этом сообщила Американская академия неврологии.

В исследовании участвовали более 95 тысяч женщин, преимущественно учителя. Их средний возраст был 49 лет, а болезнь Паркинсона на момент начала исследования им не диагностировали. За участницами наблюдали 30 лет, и за это время недуг развился у 1074 человек.

Добровольцы заполняли анкету, посвященную уровню их физической активности. В частности, они фиксировали, сколько лестничных пролетов преодолевают каждый день, сколько часов посвящают домашним делам, сколько — малоподвижным развлечениям наподобие садоводства и сколько — активным хобби вроде спорта.

У тех, чей уровень физической нагрузки был самым высоким, выявили 246 случаев болезни Паркинсона, что эквивалентно 0,55 случая на 1000 человеко-лет. При этом у тех, чья активность была низкой, было 286 случаев, или 0,73 случая на 1000 человеко-лет. Из этого следует, что занятия спортом — действенный способ профилактики болезни Паркинсона.

Ранее "Рамблер" писал о неочевидных признаках болезни Паркинсона.