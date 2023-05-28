Невролог охарактеризовал боль при межпозвоночных грыжах

По разным данным, в 2-12% случаев при грыжах межпозвоночных дисков сдавливаются нервные корешки и появляется боль. Об этом "Газете.ру" рассказал невролог, кандидат медицинских наук, Алексей Исайкин.

© Pxhere

По словам специалиста, грыжи часто бывают бессимптомными. Важна клиническая картина, оценить которую способен только врач.

Исайкин отмечает, что в большинстве случаев боль, вызванная грыжей межпозвоночного диска, проявляется в виде дискогенной радикулопатии. У человека немеют пальцы, возникает слабость в ноги, выпадают рефлексы, есть симптом натяжения. Подобные признаки обычно говорят о том, что грыжа диска сдавливает нервный корешок. При этом неспецифическая скелетно-мышечная боль может появляться и из-за других болезней.

"В 20-40% случаев неспецифическая боль в спине связана с повреждением межпозвоночных дисков. При этом речь идет не о простой дистрофии позвонков, а о более сложных расстройствах", — говорит невролог.

Исайкин подчеркивает, что большинству людей с подобными симптомами меньше 40 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как не портить спину при сидячей работе.