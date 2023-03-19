Как не испортить осанку при сидячей работе

Наше положение за рабочим столом не только формирует осанку, но и отражается на здоровье. Если вы проводите много времени сидя, попробуйте соблюдать эти рекомендации. "Рамблер" уверен, скоро вы забудете о болях в спине и шее.

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Для начала необходимо отрегулировать высоту стула. Ноги должны ровно стоять на полу, а колени — находиться на одном уровне с бедрами. При правильной настройке ваши ноги будут согнуты под углом в 90 градусов. Верхняя часть экрана при этом должна находиться на уровне глаз.

Выполняйте упражнения для осанки

Укрепляйте мышцы спины с помощью упражнений. Чтобы проверить осанку, прислонитесь к стене, слегка опустив плечи и втянув живот. Ваши пятки, ягодицы и лопатки должны плотно к ней прилегать. Задержитесь в этой позе примерно на 30 секунд. Затем медленно отойдите от стены и попробуйте сохранять спину ровной как можно дольше. Повторяйте упражнение каждый день, чтобы мышцы привыкли находиться в правильном положении.

Купите поддерживающий стул

Сформировать красивую осанку намного проще, если у вас есть ортопедический стул с поддержкой поясницы, также можно взять специальную подушку с функцией памяти или ортопедическую накладку в виде изогнутой сетки. А еще можно поставить напоминание в телефоне, чтобы сверяться, насколько ровно вы сидите.

Не забывайте делать перерывы