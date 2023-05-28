Флеболог перечислил продукты, которые вызывают тромбоз

Флеболог Макаров перечислил продукты, которые вызывают тромбоз
Тромбоз ног очень распространен. При этой патологии появляются кровяные сгустки в венозной системе. Какие продукты стоит исключить из рациона при этой болезни, "Вечерней Москве" рассказал флеболог Станислав Макаров.
По словам специалиста, прежде всего стоит отказаться от копченостей, мяса (в том числе говяжьего) и других жиров животного происхождения. Такие продукты тяжело переваривать, они увеличивают нагрузку в том числе на печень. При этом все белки, которые участвуют как в образовании, так и в рассасывании тромбов, синтезируются в этом органе.
Аналогично не нужно употреблять кофе, экстрактивные вещества и шоколад. Кофеин, который в них содержится, стимулирует в том числе на симпатоадреналовую систему. В результате формируются благоприятные условия для появления тромбов.
Нежелательно есть и то, что усиливает газообразование в кишечнике. Это яблоки, белокачанная капуста, черный хлеб. Такие продукты вызывают вздутие живота и естественным образом затрудняют отток крови от нижних конечностей, повышая риск тромбоза.
Продукты с витамином К, например шпинат, салат и говяжья печень, тоже усугубляют тромбоз глубоких вен. Поэтому их, как и алкоголь, необходимо исключить из диеты.
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