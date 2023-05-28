Флеболог перечислил продукты, которые вызывают тромбоз

Тромбоз ног очень распространен. При этой патологии появляются кровяные сгустки в венозной системе. Какие продукты стоит исключить из рациона при этой болезни, "Вечерней Москве" рассказал флеболог Станислав Макаров.

© Pxhere

По словам специалиста, прежде всего стоит отказаться от копченостей, мяса (в том числе говяжьего) и других жиров животного происхождения. Такие продукты тяжело переваривать, они увеличивают нагрузку в том числе на печень. При этом все белки, которые участвуют как в образовании, так и в рассасывании тромбов, синтезируются в этом органе.

Аналогично не нужно употреблять кофе, экстрактивные вещества и шоколад. Кофеин, который в них содержится, стимулирует в том числе на симпатоадреналовую систему. В результате формируются благоприятные условия для появления тромбов.

Нежелательно есть и то, что усиливает газообразование в кишечнике. Это яблоки, белокачанная капуста, черный хлеб. Такие продукты вызывают вздутие живота и естественным образом затрудняют отток крови от нижних конечностей, повышая риск тромбоза.

Продукты с витамином К, например шпинат, салат и говяжья печень, тоже усугубляют тромбоз глубоких вен. Поэтому их, как и алкоголь, необходимо исключить из диеты.

Ранее "Рамблер" писал о неочевидных причинах тромбоза.