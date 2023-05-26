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Нейробиологи обнаружили новое лекарство от болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской высшей школой Ганновера выявили, что препарат амисульприд, которые применяют против шизофрении, может быть полезен для пациентов с болезнью Альцгеймера. Соответствующая научная статья появилась в журнале Alzheimer's & Dementia.

Нейробиологи обнаружили новое лекарство от болезни Альцгеймера
© Pxhere

При болезни Альцгеймера у людей образуются белковые агрегаты, из-за которых гибнут нервные клетки и уменьшается объем целых областей мозга. Это проявляется в виде прогрессирующей деменции. Предыдущие исследования показали, что ведущую роль в формировании белковых агрегатов играет передача сигнала через белок 5-HT7R, который связывается с серотонином.

В новой работе ученые оценили, как антипсихотический препарат амисульприд влияет на рецептор. Оказалось, что это средство, одобренное для лечения шизофрении, способно блокировать 5-HT7R и не давать агрегатам появляться. Выводы подтвердились на мышах и клетках, которые вырастили в лабораторных условиях.

Факторы, повышающие риск болезни Альцгеймера

Исследователи подчеркнули: хоть мертвые клетки восстановить невозможно, на ранних стадиях болезни Альцгеймера препарат может сделать так, чтобы слабоумие развивалось медленнее. Тем не менее, окончательно подтвердить результаты исследования можно только в рамках клинических испытаний с участием людей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему у женщин болезнь Альцгеймера развивается чаще, чем у мужчин.

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