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Кардиолог Кореневич назвала способы снизить риск смерти при больном сердце

О том, сколько проживет человек, у которого проблемы с сердцем, не сможет сказать не один врач. Однако есть меры, которые помогут снизить риск летального исхода при сердечных заболеваниях. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.

Кардиолог назвала способы снизить риск смерти при больном сердце
© Unsplash

По словам специалиста, главной причиной болезней седца становится стресс. Поэтому можно продлить жизнь, если повыситься стрессоустойчивость —следует обязательно заняться выработкой стрессоустойчивости.

Кроме того, врач рекомендует избавиться от негативных установок по поводу заболевания и, главное, обратиться к врачу.

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