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Исследование: у 800 миллионов человек в 2050 году заболит спина

Ученые из Университета Сиднея, Медицинской школы Вашингтонского университета и из других организаций провели исследование и сделали вывод, что в 2050 году 800 миллионов человек столкнутся с болью в спине. Соответствующая научная статья появилась в журнале The Lancet Rheumatology.

Исследование: у 800 миллионов человек в 2050 году заболит спина
© Freepik

Исследователи изучили данные с 1990 по 2020 год. Они принадлежали людям из 204 стран. По результатам анализа ученые составили карту пациентов, которые жаловались на боль в спине и пояснице. По ней можно было проследить динамику изменения болевых ощущений.

Авторы исследования обнаружили, что с 2017 года количество таких случаев стало больше 1,5 миллиарда. В 2020 году зарегистрировали около 619 миллионов пациентов с жалобами на боль в спине. Чаще всего такой недуг возникал у женщин.

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На основе данных исследователи выстроили прогноз. Согласно ему, к 2050 году на боль в спине будут жаловаться на 50% чаще, а основная часть случаев будет приходиться на Азию и Африку. Суммарно в мире на тот момент спина будет болеть у 843 миллионов человек. Это связано в основном с ростом и старением населения.

По мнению ученых, которые впервые в мире спрогнозировали развитие ситуации с болью в спине, отсутствие последовательного подхода к лечению недуга и ограниченные терапевтические средства могут стать причиной кризиса здравоохранения. Они объясняют это тем, что боли в пояснице — главная причина инвалидности в мире.

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