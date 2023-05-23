Ученые обнаружили диету, которая позволяет помолодеть на 11 лет
Ученые из Университета Вирджинии выявили, что определенная диета способна омолодить человека. Биологический возраст женщин может стать меньше на 11,1 года. Соответствующая научная публикация появилась в издании Aging.
В эксперименте участвовали шесть женщин от 46 до 65 лет. Лишь у одной из них биологический возраст остался прежним.
Исследователи обнаружили, что на ДНК человека, в местах, которые имеют особое значение для старения, расположены метильные клетки. После эксперимента, в рамках которого испытуемые восемь недель соблюдали диету, гены стали работать как более молодые.
Участникам исследования нужно было скорректировать рацион, в частности каждую неделю съедать 300 граммов печени и 5-10 куриных яиц. Каждый день они ели салаты со свежей зеленью и зелеными овощами, ягоды, розмарин, куркуму, чеснок, зеленый чай, мясо или птицу, а также цитрусовые, яблоки и груши. Необходимо было пить воду — не меньше двух литров в день, и следить, чтобы между завтраком и ужином прошло минимум 12 часов.
Спустя восемь недель биологический возраст участниц эксперимента изменился в среднем на 4,6 года. Лучший результат показал омоложение на 11,1 года.
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