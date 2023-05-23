Ученые из Университета Вирджинии выявили, что определенная диета способна омолодить человека. Биологический возраст женщин может стать меньше на 11,1 года. Соответствующая научная публикация появилась в издании Aging.

В эксперименте участвовали шесть женщин от 46 до 65 лет. Лишь у одной из них биологический возраст остался прежним.

Исследователи обнаружили, что на ДНК человека, в местах, которые имеют особое значение для старения, расположены метильные клетки. После эксперимента, в рамках которого испытуемые восемь недель соблюдали диету, гены стали работать как более молодые.

Участникам исследования нужно было скорректировать рацион, в частности каждую неделю съедать 300 граммов печени и 5-10 куриных яиц. Каждый день они ели салаты со свежей зеленью и зелеными овощами, ягоды, розмарин, куркуму, чеснок, зеленый чай, мясо или птицу, а также цитрусовые, яблоки и груши. Необходимо было пить воду — не меньше двух литров в день, и следить, чтобы между завтраком и ужином прошло минимум 12 часов.

Спустя восемь недель биологический возраст участниц эксперимента изменился в среднем на 4,6 года. Лучший результат показал омоложение на 11,1 года.