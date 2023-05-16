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Диетолог Макиша перечислила усиливающие аллергию продукты

Весна и первая половина лета характеризуются цветением множества растений, пыльца которых является сильным аллергеном. Чтобы не усугублять состояние, рекомендуется исключить из своего рациона определенные продукты, которые могут усилить симптомы поллиноза, сообщила врач-диетолог Марина Макиша из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в беседе с "Москвой 24".

Одной из групп продуктов, которые могут вызвать перекрестную аллергию у людей, страдающих поллинозом на березу, ольху или орешник, являются фрукты и ягоды. Например, яблоки содержат схожий белок с указанными растениями, поэтому их употребление может вызывать аллергическую реакцию. Врач рекомендует временно отказаться от них или термически обработать их, например, запечь или приготовить компот, чтобы разрушить аллергенный белок.

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Кроме яблок, также следует ограничить потребление орехов (фундук, кешью, арахис) и семян кунжута у аллергиков с признаками поллиноза, отметила эксперт. Некоторые фрукты, такие как черешня, вишня, малина, клубника, киви, а также косточковые фрукты, включая сливу и абрикос, также являются потенциальными перекрестными аллергенами и рекомендуется их исключить из рациона.

Кроме фруктов и орехов, по ее словам, также стоит избегать некоторых ферментированных продуктов, так как аллергическая реакция связана с повышенной выработкой гистамина. Диетолог рекомендует снизить или исключить из рациона ферментированную пищу, такую как квашеная капуста, бобовые, твердые сыры, а также продукты, содержащие какао, так как они содержат гистамин в небольшом количестве.

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