Весна и первая половина лета характеризуются цветением множества растений, пыльца которых является сильным аллергеном. Чтобы не усугублять состояние, рекомендуется исключить из своего рациона определенные продукты, которые могут усилить симптомы поллиноза, сообщила врач-диетолог Марина Макиша из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в беседе с "Москвой 24".

Одной из групп продуктов, которые могут вызвать перекрестную аллергию у людей, страдающих поллинозом на березу, ольху или орешник, являются фрукты и ягоды. Например, яблоки содержат схожий белок с указанными растениями, поэтому их употребление может вызывать аллергическую реакцию. Врач рекомендует временно отказаться от них или термически обработать их, например, запечь или приготовить компот, чтобы разрушить аллергенный белок.

Кроме яблок, также следует ограничить потребление орехов (фундук, кешью, арахис) и семян кунжута у аллергиков с признаками поллиноза, отметила эксперт. Некоторые фрукты, такие как черешня, вишня, малина, клубника, киви, а также косточковые фрукты, включая сливу и абрикос, также являются потенциальными перекрестными аллергенами и рекомендуется их исключить из рациона.