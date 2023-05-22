Ученые обнаружили необъяснимую странность в работе мозга

Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) провели исследование — ученые сделали анализ 13 снимков мозга взрослых людей. Выяснилось, что мозг намного ярче воспринимает позитивные звуки, слышные с левой стороны. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

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Участникам давали послушать позитивные человеческие голоса и смех с трех разных сторон. Так, звук подавали с трех разных направлений — слева, в центре или справа, активируя обе стороны слуховой коры.

Оказалось, что на записи, направленные в левое ухо, мозг давал более сильную реакцию. Причем такое происходило только с приятными звуками, а нейтральные или отрицательные, вроде криков или испуганных голосов, таких результатов не показывали.

Ученые отметили, что чувствительность к звукам сложно объяснить. Известно, что с левым полушарием мозга, действительно, более связаны некоторые функции мозга, но в данном случае это не объясняет результаты. Для того, чтобы объяснить полученные результаты, ученые проведут дополнительные исследования.

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