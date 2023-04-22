Ученые определили роль мозга в оздоровлении организма

В Институте исследования метаболизма Общества имени Макса Планка в Германии выяснили, что мозгу принадлежит ключевая роль в связи между голоданием и оздоровлением. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nature Communications.

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Даже если человек голодал недолго, мозг заставляет вырабатываться гормон кортикостероид. Он, в свою очередь, запускает в печени аутофагию — процесс, во время которого уничтожаются дефектные или поврежденные молекулы. Когда они удаляются, вырабатывается новая энергия. Прежде считалось, что аутофагию начинается благодаря самим клеткам, которым необходима дополнительная энергия.

В рамках исследования мышей не кормили четыре часа в период времени, когда они обычно едят много, получая 40 процентов суточной нормы калорий. Нейроны их гипоталамуса посылали сигналы, которые не только стимулируют организм принять пищу, но и запускают аутофагию.

Если заблокировать этот сигнал, процесс не активируется, даже если человек голодает. По предположению исследователей, мозг подает первый сигнал, позволяющий процессу аутофагии начаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли после 50 лет мозг перестает развиваться.