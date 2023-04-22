$81.49-0.1389.35-0.11

Ученые определили роль мозга в оздоровлении организма

В Институте исследования метаболизма Общества имени Макса Планка в Германии выяснили, что мозгу принадлежит ключевая роль в связи между голоданием и оздоровлением. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nature Communications.

Ученые определили роль мозга в оздоровлении организма
© Pxhere

Даже если человек голодал недолго, мозг заставляет вырабатываться гормон кортикостероид. Он, в свою очередь, запускает в печени аутофагию — процесс, во время которого уничтожаются дефектные или поврежденные молекулы. Когда они удаляются, вырабатывается новая энергия. Прежде считалось, что аутофагию начинается благодаря самим клеткам, которым необходима дополнительная энергия.

В рамках исследования мышей не кормили четыре часа в период времени, когда они обычно едят много, получая 40 процентов суточной нормы калорий. Нейроны их гипоталамуса посылали сигналы, которые не только стимулируют организм принять пищу, но и запускают аутофагию.

Российские ученые обнаружили изменения в мозге, которые возникают при стрессе

Если заблокировать этот сигнал, процесс не активируется, даже если человек голодает. По предположению исследователей, мозг подает первый сигнал, позволяющий процессу аутофагии начаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли после 50 лет мозг перестает развиваться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий