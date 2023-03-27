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2 часа назад

Правда ли, что после 50 лет мозг перестает развиваться

Мира Маркина

Многие люди убеждены, что после определенного возраста мозг человека перестает развиваться. Наверняка вы хотя бы раз слышали от пенсионеров фразу: "У меня уже мозги не те!". Однако зависит ли способность мозга развиваться от возраста? Выяснял "Рамблер".

Правда ли, что после 50 лет мозг перестает развиваться
Фото: UnsplashUnsplash

На самом деле мозг человека не останавливается в развитии ни в 50, ни даже в 80 лет. У пожилых людей образование новых клеток-нейронов происходит примерно с той же скоростью, что и у молодых людей.

Однако существуют некоторые нюансы. Так, с течением лет некоторые из рецепторов на поверхности нейронов могут начать работать не так хорошо, как раньше. По этой причине бабушкам и дедушкам сложнее даются заучивание и игры, требующие большой концентрации.

Но в пожилом возрасте для мозга есть и свои плюсы. У пенсионеров увеличивается ветвление нервных отростков, а также усиливаются связи между отдаленными областями мозга. За счет этого мозг пожилых людей лучше выстраивает логические связи и способен лучше контролировать эмоции. Чтобы поддерживать мозг в тонусе, эксперты рекомендуют пожилым людям не только решать кроссворды, но также заниматься спортом (а именно аэробными нагрузками).

Ученые: постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга

Ученые убеждены: проблем с работой мозга в почтенном возрасте можно избежать, если регулярно давать себе и умственную, и физическую нагрузку. Кроме того, здоровью мозга способствуют правильное питание и отказ от вредных привычек.

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