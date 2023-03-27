Правда ли, что после 50 лет мозг перестает развиваться

Многие люди убеждены, что после определенного возраста мозг человека перестает развиваться. Наверняка вы хотя бы раз слышали от пенсионеров фразу: "У меня уже мозги не те!". Однако зависит ли способность мозга развиваться от возраста? Выяснял "Рамблер".

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На самом деле мозг человека не останавливается в развитии ни в 50, ни даже в 80 лет. У пожилых людей образование новых клеток-нейронов происходит примерно с той же скоростью, что и у молодых людей.

Однако существуют некоторые нюансы. Так, с течением лет некоторые из рецепторов на поверхности нейронов могут начать работать не так хорошо, как раньше. По этой причине бабушкам и дедушкам сложнее даются заучивание и игры, требующие большой концентрации.

Но в пожилом возрасте для мозга есть и свои плюсы. У пенсионеров увеличивается ветвление нервных отростков, а также усиливаются связи между отдаленными областями мозга. За счет этого мозг пожилых людей лучше выстраивает логические связи и способен лучше контролировать эмоции. Чтобы поддерживать мозг в тонусе, эксперты рекомендуют пожилым людям не только решать кроссворды, но также заниматься спортом (а именно аэробными нагрузками).