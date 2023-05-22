$79.94+0.0386.50+0.22

Эксперт объяснил, кто в группе риска по диабету

Основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев рассказал в беседе с "Лентой.ру", кто находится в группе риска и может заболеть сахарным диабетом.

Главным фактором риска эксперт назвал наследственность. Но с возрастом риск развития сахарного диабета повышается у всех, вне зависимости от того, страдали ли этим заболеванием близкие родственники - родители, братья, сестры.

В группе риска также находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, а также те, кто страдает от стресса, депрессии или ожирения. Кроме того, развитие сахарного диабета грозит тем женщинам, которые во время беременности перенесли гестационный диабет. Повышенное давление и высокий уровень холестерина также могут указывать на риск развития данного заболевания.

Тимур Николаев советует изменить образ жизни, наладить режим и питание, чтобы снизить риск развития сахарного диабета в будущем.

Популярные мифы о сахарном диабете

Ранее диетолог предупредила, что в питании может привести к диабету.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий