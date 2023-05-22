Эксперт объяснил, кто в группе риска по диабету

Основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев рассказал в беседе с " Лентой.ру ", кто находится в группе риска и может заболеть сахарным диабетом.

Главным фактором риска эксперт назвал наследственность. Но с возрастом риск развития сахарного диабета повышается у всех, вне зависимости от того, страдали ли этим заболеванием близкие родственники - родители, братья, сестры.

В группе риска также находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, а также те, кто страдает от стресса, депрессии или ожирения. Кроме того, развитие сахарного диабета грозит тем женщинам, которые во время беременности перенесли гестационный диабет. Повышенное давление и высокий уровень холестерина также могут указывать на риск развития данного заболевания.