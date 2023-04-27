В Роскачестве развеяли популярные мифы о сахарном диабете

Сахарный диабет возникает не из-за того, что человек ест много сахара. Это и другие заблуждения, связанные с заболеванием, прокомментировали в телеграм-канале Роскачества.

При диабете первого типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин, возникает его дефицит, никак не связанный с употреблением сахара. Диабет второго типа начинается вследствие ожирения. Из-за сахара увеличивается масса тела, но в равной степени опасны жирная еда и алкоголь, которые также заставляют человека полнеть.

Если симптомы диабета не проявляются, это не значит, что заболевания нет. Нередко это мешает выявить диабет второго типа вовремя, а обнаруживают его иногда во время совершенно другого обследования.

Не стоит также думать, что нормальный уровень сахара в крови натощак — признак отсутствия диабета. Если человек находится в группе риска, ему стоит проверять кровь не только натощак, но и через пару часов после еды. Полезны будут и провести глюкозотолерантный тест или проверка гликированного гемоглобина.

Инсулин, вопреки распространенному убеждению, не может вызвать привыкание. Его назначают на время, а потом, когда человек будет выздоравливать, сможет полностью от него отказаться.

Последний миф, который развеяли в Роскачестве, связан с лечением диабета. Оно необязательно предполагает ежегодное нахождение в стационаре. Терапию, которая направлена на снижение уровня сахара в крови, успешно проводят амбулаторно. Человек ложится в больницу, только если у него ацетон в моче, есть острые осложнения или проблемы с подбором лечения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли с помощью диеты избавиться от диабета.