Эндокринолог объяснила, в какую погоду нельзя пить пиво и кофе

В жаркую погоду, по словам эндокринолога Наталии Тананакиной, людям стоит избегать напитков, которые могут привести к истощению организма.

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Врач объяснила, что при температуре более 25 градусов, не стоит употреблять алкогольные и сладкие напитка, а также кофе. Дело в том, что все эти напитки в сочетании с жареной, соленой, жирной пищей значительно увеличат нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, эндокринолог посоветовала в жаркую погоду изменить свое питание в целом, добавив в рацион больше фруктов и овощей, рыбы, зелени, курицы и бобовых и белка в виде яиц.

При этом врач также рекомендует в теплую погоду пить 1,5–2 литра жидкости. Кроме воды, можно пить морсы, соки, чаи.