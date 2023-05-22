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Эндокринолог Тананакина объяснила, в какую погоду нельзя пить пиво и кофе

В жаркую погоду, по словам эндокринолога Наталии Тананакиной, людям стоит избегать напитков, которые могут привести к истощению организма.

Эндокринолог объяснила, в какую погоду нельзя пить пиво и кофе
© Unsplash

Врач объяснила, что при температуре более 25 градусов, не стоит употреблять алкогольные и сладкие напитка, а также кофе. Дело в том, что все эти напитки в сочетании с жареной, соленой, жирной пищей значительно увеличат нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, эндокринолог посоветовала в жаркую погоду изменить свое питание в целом, добавив в рацион больше фруктов и овощей, рыбы, зелени, курицы и бобовых и белка в виде яиц.

При этом врач также рекомендует в теплую погоду пить 1,5–2 литра жидкости. Кроме воды, можно пить морсы, соки, чаи.

Можно ли на самом деле пить кофе на ночь

Ранее мы писали о том, почему из-за кофе набирается вес.

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