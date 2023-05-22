Людям старше 60 лет чрезвычайно важно следить за питанием, чтобы предотвратить повышение уровня сахара в крови и набор лишнего веса. О том, чем могут быть опасны каши, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24.

Главная опасность каш, по мнению специалиста, в их высокой калорийности.

"Если человек уже пожилой, у него нет активных физических нагрузок, может быть, имеется какая-то генетическая или любая другая предрасположенность к набору веса, то в принципе избыточное потребление данного продукта способно привести к появлению лишних килограммов", – объяснил Евгений Арзамасцев.

Также специалист отметил, то людям старшего возраста тяжелее готовить, поэтому они отдают предпочтения кашам быстрого приготовления. Они опасны тем, что по своим свойствам приближаются к простым углеводам, а кроме того. в них меньше витаминов и клетчатки.