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Врач-диетолог Арзамасцев предупредил об опасности каш для людей старше 60 лет

Людям старше 60 лет чрезвычайно важно следить за питанием, чтобы предотвратить повышение уровня сахара в крови и набор лишнего веса. О том, чем могут быть опасны каши, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24.

Главная опасность каш, по мнению специалиста, в их высокой калорийности.

"Если человек уже пожилой, у него нет активных физических нагрузок, может быть, имеется какая-то генетическая или любая другая предрасположенность к набору веса, то в принципе избыточное потребление данного продукта способно привести к появлению лишних килограммов", – объяснил Евгений Арзамасцев.

Также специалист отметил, то людям старшего возраста тяжелее готовить, поэтому они отдают предпочтения кашам быстрого приготовления. Они опасны тем, что по своим свойствам приближаются к простым углеводам, а кроме того. в них меньше витаминов и клетчатки.

Евгений Арзамасцев призвал отдавать предпочтение крупам, приготовление которых требует больше времени. Это могут быть, например, гречка, булгур, кускус, дикий рис, пшено.

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