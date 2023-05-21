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Диетолог Гридина рассказала о главной опасности магазинного майонеза

Диетолог Наталия Гридина в интервью "Мосленте" назвала главную опасность магазинного майонеза.

Диетолог рассказала о главной опасности магазинного майонеза
© РИА Новости

В первую очередь эксперт напомнила, что в данном продукте содержатся трансжиры, которые организму трудно расщеплять. Если употреблять трансжиры регулярно, это может привести к избыточному весу и ишемической болезни сердца.

Усилители вкуса в майонезе также оказывают пагубное воздействие на здоровье. Они приводят к сбою в работе вкусовых рецепторов, а также провоцируют повышение глюкозы в крови и повышенную выработку инсулина.

Инфекционист Степанова порекомендовала не брать на пикник салаты с майонезом

В заключение Гридина добавила, что майонез содержит большое количество холестерина.

Ранее "Рамблер" рассказывал о связи постного майонеза и панкреатита.

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