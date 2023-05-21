Диетолог рассказала о главной опасности магазинного майонеза

В первую очередь эксперт напомнила, что в данном продукте содержатся трансжиры, которые организму трудно расщеплять. Если употреблять трансжиры регулярно, это может привести к избыточному весу и ишемической болезни сердца.

Усилители вкуса в майонезе также оказывают пагубное воздействие на здоровье. Они приводят к сбою в работе вкусовых рецепторов, а также провоцируют повышение глюкозы в крови и повышенную выработку инсулина.