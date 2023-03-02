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Диетолог Дианова установила связь между постным майонезом и развитием панкреатита

Гастроэнтеролог-диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с NEWS.ru рассказала о связи постного майонеза и панкреатита.

По словам медика, из-за повышенного содержания крахмала постный майонез опаснее для пациентов с панкреатитом, болезнями печени и удаленным желчным пузырем, чем обычный майонез.

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Врач рекомендовала готовить соус самостоятельно, если заменить его нечем. Дианова подчеркнула, что в магазинных маонейзах содержится "целая таблица Менделеева".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что фруктоза для мозга опаснее сахара.

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