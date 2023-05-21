Ученые создали белье против растяжек от беременности

Ученые из Калифорнийского университета и университетского колледжа Лондона совместно с компанией Secret Saviours создали технологию, которая предотвращает растяжки от беременности. По результатам тестирования 30 тысячами беременных женщин, эффективность разработки достигает 82%. Об этом пишет DailyMail.

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Исследователи поясняют, что растяжки легче предотвратить, чем устранить потом, когда они появятся. Часто методы, которые применяют для борьбы с ними, обладают низкой эффективностью, а иногда до конца не помогает даже лазерная коррекция.

Технология, которую создали ученые, подразумевает, что женщина использует ночной и дневной кремы, а также специальное белье. Оно удерживает кожу, рассеивает давление и не позволяет растяжкам образоваться. В линейке одежды есть трусы, леггинсы, шорты и бюстгальтеры.

Семи из 10 женщин, которые участвовали в официальном клиническом испытании, удалось не допустить растяжек, а двум — заметно сократить их количество.

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