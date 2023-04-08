Ученые: ковид во время беременности может быть опасен для ребенка

Американские исследователи обнаружили, что, если беременная женщина заболеет коронавирусом, умственное развитие ребенка может ухудшиться. Об этом пишет The New York Post .

Ученые сообщают, что у женщин, которые перенесли ковид во втором триместре беременности, уже рождались дети с повреждением мозга. У двух новорожденных начались судороги, а позже у всех детей обнаружились задержки в развитии.