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Ученые рассказали, что ковид во время беременности может быть опасен для ребенка

Американские исследователи обнаружили, что, если беременная женщина заболеет коронавирусом, умственное развитие ребенка может ухудшиться. Об этом пишет The New York Post.

Ученые: ковид во время беременности может быть опасен для ребенка
© Pxhere

Ученые сообщают, что у женщин, которые перенесли ковид во втором триместре беременности, уже рождались дети с повреждением мозга. У двух новорожденных начались судороги, а позже у всех детей обнаружились задержки в развитии.

Предыдущие исследования показали, что коронавирусная инфекция не воздействует негативно на развитие эмбриона на ранних стадиях.

Ученые: постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга

Ранее у беременной жены Эда Ширана обнаружили опухоль.

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