Ученые: из-за токсинов в кишечнике увеличивается вес

Ученые из Ноттингемского университета Трент выяснили, что эндотоксины из кишечника могут попадать в кровоток и напрямую воздействовать на работу жировых клеток. Это становится причиной ожирения и связанных с ним болезней, в частности диабета II типа. Соответствующая научная статья появилась в журнале BMC Medicine.

© Pxhere

Эндотоксины присутствуют внутри клеточных стенок бактерий и высвобождаются при их разрыве. Если кишечник здоровый, эндотоксины — часть жизненного цикла микробов, которые влияют на общее состояние здоровья человека. У людей с ожирением кишечный барьер более хрупкий, из-за чего токсичные вещества попадают в кровь.

Ученые обследовали 156 человек, 63 из которых страдали ожирением или перенесли бариатрическую операцию. У участников собрали образцы крови и жира и исследовали два типа жировых клеток: белые и коричневые. Первые накапливают энергию, а вторые — используют. Белые жировые клетки, принадлежавшие людям с ожирением, реже превращались в коричневые, чем у худощавых.

Ученые поясняют, что это обусловлено более высоким содержанием эндотоксинов в крови участников, которым диагностировали ожирение. Исследование демонстрирует важность связи между кишечником и жиром, поскольку она влияет на метаболическое здоровье.

Ранее "Рамблер" писал о признаках нездорового кишечника.